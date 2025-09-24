Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        85. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2024/147
        KARAR NO : 2025/611


        Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/07/2025 tarihli ilamı ile Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince neticeten 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Hacıbey ve Gözel oğlu, 05/09/1968 Adapazarı doğumlu GÜLŞEN GÖÇER, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19.09.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02299066