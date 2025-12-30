T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/558 Esas

DAVALI : FARUK KARA - T.C. KİMLİK NO: 40*******42



Davacı Tuğba KOCA (T.C. Kimlik No: 71******78) tarafından davalı Faruk KARA adına iştirak nafakasının 2.100,00 TL'den 30.000,00 TL'ye artırımı talepli açılan davada yapılan tüm aramalara rağmen davalının adresine ulaşılamamış olup 06/02/2026 günü saat 09:00'a bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.