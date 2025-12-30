Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. ANTALYA 12. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/558 Esas
        DAVALI : FARUK KARA - T.C. KİMLİK NO: 40*******42


        Davacı Tuğba KOCA (T.C. Kimlik No: 71******78) tarafından davalı Faruk KARA adına iştirak nafakasının 2.100,00 TL'den 30.000,00 TL'ye artırımı talepli açılan davada yapılan tüm aramalara rağmen davalının adresine ulaşılamamış olup 06/02/2026 günü saat 09:00'a bırakılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama celsesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşı cevap ve delillerinizi bildirmeniz, aksi halde dosyanın mevcut hali ile değerlendirileceği ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02372652