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T.C. ANTALYA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 2026/35 Esas sayılı dava dosyası ile açılan gaiplik davasında verilen ara kararı gereğince, dava konusu Antalya ili, Sarısu Mahallesi, 20375 Ada, 2 parsel (Eski Hurma Mahallesi, 579 Parsel) sayılı tapuya kayıtlı taşınmazın maliki Rahya oğlu Murat mirasçılarının kimliklerinin tespit edilemediğinden haklarının korunması için 1. Sulh hukuk mahkemesi 2008/1490 Esas 2009/468 Karar sayılı ilamı ile, Antalya Defterdarı'nın kayyum atandığı, ilgili kişinin bu tarihten itibaren kayyum tarafından anılan taşınmaz idare edildiğinden Rahya oğlu Murat mirasçılarının, mirasçısı veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.