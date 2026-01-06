T.C. ANTALYA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. ANTALYA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/215 Esas

KARAR NO : 2025/493 Karar



Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak., Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında hakkında, 09/07/2025 tarihli karar ile TCK'nın 191/1, 62/1, 53. Maddeleri gereğince sonuç olarak 1 Yıl 8 Ay hapis cezasını hükmedildiği, ancak CMK'nın 231/5 ve devamı Maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verilen Hüseyin ve Öveyş oğlu, 01/01/1989 doğumlu, Suriye uyruklu Muhammed İsmail tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende iki haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine sözlü yapılan beyanın tutanağa geçirilerek ve hakim onayı alınmak suretiyle yada dilekçe ile başvuru yaparak Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği,başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, MUHAMMED İSMAİL'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.