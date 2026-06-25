T.C.

ANTALYA

26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2025/626

KARAR NO :2025/928



İ L A N



SANIK : RAHAD MUHAMMED , Abdullah ve Hatice kızı, 01/04/1994 -İDLİP doğumlu . Suriye

Uyruklu,Adresi Meçhul

Mahkememizin 24/12/2025 tarih ve 2025/626Esas -2025/928 Kararsayılı kararıyla sanık RAHAD MUHAMMED'inbina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundanTCK'nın 142/2-h, 62, 53/1, 63 maddeleriuyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına,Anamur 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin2018/420E sayılı dosyasınaihbarda bulunulmasına karar verilmiş olup, kararın sanığatebliğ edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmaya rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğianlaşılmakla;

7201 Sayılı Yasa'nın28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetininsanığa ilanen tebliğine,aynı yasanın 31. Maddesigereğinceilanın yayımlandığıtarihten itibaren 15 gün sonratebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer NöbetçiAsliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek dilekçe vermek suretiylekararın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yoluaçık olduğuhususu ile istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği hususları İLANENtebliğolunur. 23/06/2026