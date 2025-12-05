T.C.

ANTALYA

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Dosya No:2024/967

Karar No :2025/787



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2025 tarihli ilamı ile Rıza ve Fadime oğlu 13/07/1974 Niksar doğumlu sanık Durmuş Yıldırım'ın " kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan dolayı eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nun 191/1. maddesi uyarınca takdiren sonuç olarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih 2014/140-2015/85 E.K sayılı iptal kararından ve 15/04/2020 tarih ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun'un 10.maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre sanık hakkında, TCK'nun 53.maddesinin 1 ve 2.fıkraları ile 7242 sayılı kanun ile değişik 3.fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

Sanığın Antalya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/273 esas, 2011/136 Karar sayılı ilamı ile Nitelikli Hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararda tekerrür hükümlerinin uygulandığı, kararın 03/03/2016 tarihinde kesinleştiği, ilamda tekerrür hükümlerinin uygulandığı anlaşılmakla5237 sayılı TCK.’nun 58. maddesi gereğince sanık hakkında ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, sanığa verilen cezanın İKİNCİ KEZ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE KANUNDA GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE İNFAZINA, dairkarar verildiği, kararın sanık Durmuş Yıldırım'a tebliğ edilemediği,tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle istinaf edebileceği, iki haftalık yasal süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZEREİLAN OLUNUR. 04/12/2025

#habericionecikanlar#100#left#