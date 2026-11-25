T.C.ANTALYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2026/346 Esas

KARAR NO : 2026/516

DAVACI : K.H.

SANIK : HÜSEYİN CENBER, Turan ve Nuran oğlu, 15/02/1983 Zara doğumlu,

TC Kimlik No: 235*****542

SUÇ : Kasten Yaralama

SUÇ TARİHİ : 03/09/2025

SUÇ YERİ : Antalya

KARAR TARİHİ : 23/10/2026

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda sanığın üzerine atılı "Hukuki Bir Alacağın Tahsili Amacıyla Kasten Yaralama" suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 150/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 86/1, 86/3-e, 87/3, 62/1, 53 maddeleri uyarınca neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, ancak yukarıda kimliği bulunan sanık bildirmiş olduğu adreste bulunmadığından ve UYAP Sisteminde yapılan incelemede MERNİS adresi de bulunmadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulamadığı takdirde mahkeme kararının kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.23/11/2026