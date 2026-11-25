T.C. ANTALYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 25 Kasım 2026 - 23:50
T.C.ANTALYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2026/346 Esas
KARAR NO : 2026/516
DAVACI : K.H.
SANIK : HÜSEYİN CENBER, Turan ve Nuran oğlu, 15/02/1983 Zara doğumlu,
TC Kimlik No: 235*****542
SUÇ : Kasten Yaralama
SUÇ TARİHİ : 03/09/2025
SUÇ YERİ : Antalya
KARAR TARİHİ : 23/10/2026
DAVACI : K.H.
SANIK : HÜSEYİN CENBER, Turan ve Nuran oğlu, 15/02/1983 Zara doğumlu,
TC Kimlik No: 235*****542
SUÇ : Kasten Yaralama
SUÇ TARİHİ : 03/09/2025
SUÇ YERİ : Antalya
KARAR TARİHİ : 23/10/2026
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda sanığın üzerine atılı "Hukuki Bir Alacağın Tahsili Amacıyla Kasten Yaralama" suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 150/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 86/1, 86/3-e, 87/3, 62/1, 53 maddeleri uyarınca neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, ancak yukarıda kimliği bulunan sanık bildirmiş olduğu adreste bulunmadığından ve UYAP Sisteminde yapılan incelemede MERNİS adresi de bulunmadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulamadığı takdirde mahkeme kararının kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.23/11/2026