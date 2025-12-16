T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

DOSYA NO : 2025/444

KARAR NO : 2025/808



Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin 23.10.2025 tarih ve 2025/444Esas-2025/808 Karar sayılı Kararı ile TCK.nun 191/1.maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mustafa ve Ayşe oğlu, 01.05.1973 doğumlu Hüseyin Topal tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.