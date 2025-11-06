T.C.

ANTALYA

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2014/52

Karar No: 2014/398



İLAN



SANIK: MUHAMMET GÜĞÜL, Fethi ve Fatma oğlu, 20/08/1977 Anamur doğumlu, Mersin Bozyazı

Gürlevik nüfusuna kayıtlı,Meçhul

KARAR TARİHİ: 25/12/2014

Mahkememizin 25/12/2014 tarih 2014/52 esas 2014/398 karar sayılı kararı ile, sanık Muhammet Güğül hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 5 ay hapis ve 1.000,00.TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve her iki hükmün de 5271 sayılı CMK 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği,kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle gerekçeli kararın tebliğ edilmesi gerektiği, ancak açık ikametgah adresinin tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı T.K. 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış,hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek veya Ceza İnfaz Kurumu kanalıyla gönderilecek bir dilekçe vermek suretiyle tebliğden itibaren 7 gün içinde Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLANEN tebliğ olunur.03/11/2025