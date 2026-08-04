T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2026/278 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı Mahallesi, 20432 ada 6, 7, 8, 9, 14 ve 15parsel sayılı taşınmazların arasında bulunan ve tescil harici olan yaklaşık 196,90 m2'lik taşınmazın davacı Erdal Mutlu(29314066236) tarafından 40 yılı aşkın süredir malik sıfatı ile nizasız ve fasılasız olarak kullanıldığından bahisle, davacı adına tescili istendiğinden, bu taşınmazda hak iddia edenlerin ilandan itibaren3 (üç) ay içerisinde Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 2026/278 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: ERDAL MUTLU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.