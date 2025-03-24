Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANTALYA 8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.03.2025 - 00:00
        T.C.
        ANTALYA
        8. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        Dosya No : 2024/92-Ceza Dava Dosyası


        İ L A N


        Antalya 8 Ağır Ceza Mahkemesince Mehmet ve Aslıhan oğlu 03/03/1999 doğumlu Salih NAĞAŞ hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 25.780,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığın bildirdiği adreslerinden bulunamaması ve kendisine ulaşılamaması sebebiyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CUMK 310 maddesi gereğince takip edilen iki hafta içerisinde istinaf talebinde bulunmadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ihtar olunur. 19.03.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02195658