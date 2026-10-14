T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO: 2026/240 ESAS

KARAR NO: 2026/538 KARAR



Sanık HAKKI SAMET YÜCEL'in üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 116/1 maddesi kapsamındaki Konul Dokunulmazlığını İhlal etme suçundan mahkememizin 05/08/2026 tarih ve 2026/240 esas, 2026/538 karar sayılı ilamı ile;

5237 sayılı TCK’nın 116/1 maddesi kapsamında sanık hakkında; 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suçun işlenmesiyle somut maddi zararın olmaması nedeniyle 5 yıl süre ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNE cezası cezası verilmiş olup,

Süleyman ve Fatma oğlu 04/09/2002 Şehitkamil doğumlu HAKKI SAMET YÜCEL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,

3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı Hakkı Samet YÜCEL'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.