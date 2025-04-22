T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/995 Esas

DAVALI : SUMAILA MOHAMMED



Davacı ELİFNUR DOĞAN MOHAMMED tarafından davalı SUMAILA MOHAMMED aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı SUMAILA MOHAMMED'in adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

GANA CUMHURİYET uyruklu, 03/10/1991 doğumlu, SADIA HARUNA ve MOHAMMED SUMAILA oğlu SUMAILA MOHAMMED'in HMK. 122, 126, 129. maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirmesi tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)