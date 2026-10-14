Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/86 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/86 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, Güneş Mahalle, 27570 Ada, 2 Parsel, D Blok 4. Kat 16 nolu bağ. Böl. Taşınmazın tam hissesi satılacaktır. Mesken güney Doğu, Batı cepheli olup, yaklaşık 6 yıllık yapı, Salon, Mutfak, 3 oda, banyo Wc, balkon hacimlerdenoluşmakta bürüt 100 m²net =87 m² alanlıdır.

Adresi :Güneş Mahallesi6035 Sokak. No:3-D-Da. 16 Kepez / ANTALYA

Kıymeti : 4.775.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde İ. A.adına 05/08/2022 tarih ve 50170 yevmiye nolu 2. Derece 1.500.000,00 TL ipotek şerhi ile (2. derece ipotek yüküyle birlikte ) satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:35

13/10/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.