T.C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ARHAVİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/264 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından Mahkememizde açılan 2026/264 Esas sayılı dosyasında Artvin İli, Arhavi İlçesi Musazade Mahallesi 327 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında, İdare tarafından bu taşınmazın İdare adına tescili talep edilmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenler tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından karşı İdari Yargıda iptal davası açabilecek olup; davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde Mahkememizin 2026/264 Esas sayılı dosyasına sunma hakkına sahip olduğu ve davanın duruşmasının 13/01/2027 günü saat 09:55 olduğuna dair;

İşbu ilan bilgilendirme amaçlı olup, ilgililerine duyurulur.14.10.2026