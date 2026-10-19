T.C.

ARTVİN

İNFAZ HÂKİMLİĞİ

- İLAN -



ESAS NO : 2026/1118

KARAR NO : 2026/1160

HÜKÜMLÜ : SEVİM DEMİR

Durmuş ve Hicran Kızı, 01/01/1990 Mersin doğumlu.



Hakimliğimizin 11/05/2026 tarihli kararı ile hükümlünün koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren on gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe ile Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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