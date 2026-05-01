T.C. AŞKALE ASİLYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.AŞKALE ASİLYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



Sayı :2025/68 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzurum ili Aşkale İlçesi, Çarşı Mahallesi

MEVKİİ : Muhtaroğlu

ADA NO : 211

PARSEL NO : 1

VASFI : Kargir Dükkan

YÜZÖLÇÜMÜ : 103,72 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Figen Özarda, Mehmet Nurettin Bostancıoğlu, Atıf Arıcı, Nurtekin Yüceege, Nilgün Hadimoğlu, Oya Bostancıoğlu, Nabi Arıcı, Reyhan Arıcı, Tarık Arıcı, Özgür Cem Arıcı, Ferda Arıcı, MAhmut Turgut Varınca, Özge Altun, Mehmet Turan Varınca, Suat Pamukcu, İsmet Kıldı, Eyyüp Zafer Şener, Fikret Kıldı, Mesiye Ağın, Saffet Müderrisoğlu, Nezahat Sevgi, İdade Kocabey, Hülya Pamukçu Crowell, Yusuf Ziya Pamukçu, Semiha Yücel, Süheyla Kasımoğlulları, Hidayet Demir, Nimet Göker, Bülent Sekmen, Gülen Çeliksan, Sibel Yılmaz, Ayça Sekmen, Selin Sekmen, Tuna Sekmen, Aysel Taneli, Ferda Arıcı, Mehmet Nurettin Bostancıoğlu, Niyazi Tolga Arıcı, Nilgün Hadimoğlu, Oya Bostancıoğlu, Özge Altun, Figen Özarda, Sibel Yılmaz, Tarık Arıcı, Özgür Cem Arıcı, Ayla Arıcı, Zennure Tuba Şensoy, Nurettin Yüceege, Nurtekin Yüceege, Aysel Taneli, Nabi Arıcı, Reyhan Arıcı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/68 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.26.02.2026