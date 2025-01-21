T.C.

AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, BAHÇELİEVLER Mahalle/Köy, 22 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz 503,27m2 yüz ölçümüne sahiptir. Vasfı Bahçeli Kargir Evdir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde 1 zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 3 katlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, ahşap oturtma çatılı, komşu parsellerle bitişik nizam inşa edilmiş kargir apartman olduğu görülmüştür.Söz konusu taşınmazın taban alanının 120,00 m² olduğu, dış cephe sıva ve boyasında dökülmeler olduğu görülmüştür. Taşınmazın zemin ve 1. Normal katında 3 oda 1 geniş antre, 1 banyo ve 1 tuvalet olmak üzere çeşitli mahallerden oluştuğu, pencerelerin sert plastik doğrama olduğu, oda zemin kaplamalarının laminant diğer zemin kaplamalarının seramik kaplama olduğu, ıslak hacimlerin duvarlarının fayans kaplama olduğu, mutfak dolaplarının yapılı olduğu ve ısıtma sisteminin doğal gaz kombili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 2. Normal katında 2 oda 1 geniş antre, 1 banyo ve 1 tuvalet olmak üzere çeşitli mahallerden oluştuğu, zemin ve 1. Katta bulunan dairelere nispeten bakımsız ve tadilat görmemiş halde olduğu, pencerelerin ahşap doğrama olduğu, oda zemin kaplamalarının eski seramik kaplama olduğu, ıslak hacimlerin duvarlarının 180 cm yüksekliğe kadar fayans kaplama olduğu, mutfak dolaplarının olmadığı, tavan ve duvarlarından rutubet aldığı, boyasında yer yer dökülmeler olduğu ve ısıtma sisteminin sobalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca parsel sınırları içerisinde arka bahçede 1 adet sulama kuyusu ile 1 adet 2,00 x 2,00 metre ebatlarında basit sulama havuzu olduğu görülmüştür. Taşınmazın bahçesinde bir kısım ağaçlar bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 503,27 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.184.503,97 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: -



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 11:11

15/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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