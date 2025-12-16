T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
ESAS NO : 2025/175 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Aydın ili İncirliova ilçesi Sandıklı mahallesi (eski 112 parsel) 138 ada 9 parsel sayılı taşınmazın doğusunda kalan Acarlar yolu üzeri mevkiide bulunan taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|ELİF ÇOPUR
|İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İNCİRLİOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.