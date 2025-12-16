Habertürk
        T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.12.2025 - 00:00
        T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO : 2025/175 Esas

        Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Aydın ili İncirliova ilçesi Sandıklı mahallesi (eski 112 parsel) 138 ada 9 parsel sayılı taşınmazın doğusunda kalan Acarlar yolu üzeri mevkiide bulunan taşınmaz hakkında Medeni Kanunun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

        Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
        ELİF ÇOPUR İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        AYDIN BÜYÜKŞEHİR
        BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        İNCİRLİOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ        		 Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)

        Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.

