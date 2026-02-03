Örnek No:55*

T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/27 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 Nolu Taşınmaz: Aydın İl, Efeler İlçe, GÖDRENLİ Mahalle/Köy, Menderes Kenarı Mevkii, 107 Ada, 22 Parsel.Yüzölçümü:26.669,18 m2.İmar Durumu:İmar planı dışındadır.Kıymeti: 10.267.672-TL

KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:10-Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 14:10-Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 14:10

2 Nolu Taşınmaz:Aydın İl, Efeler İlçe, GÖDRENLİ Mahalle/Köy, Mersinlidere Mevkii, 124 Ada, 355

Parsel.Yüzölçümü: 3.644,04 m2.İmar Durumu:Köy yerleşik alan sınırı içindedir.Kıymeti: 3.826.242-TL.KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:20-Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2026 - 10:20

3 Nolu Taşınmaz:Aydın İl, Efeler İlçe, GÖDRENLİ Mahalle/Köy, Mersinlidere Mevkii, 124 Ada, 356 Parsel.Yüzölçümü:1.981,84 m2.İmar Durumu:Köy yerleşik alan sınırındadır..Kıymeti: 2.080.932 TL.KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:01-Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 12:01-Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2026 - 12:01

4 Nolu Taşınmaz:Aydın İl, Efeler İlçe, GÖDRENLİ Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 124 Ada, 337 Parsel

Yüzölçümü: 1.575,65 m2.İmar Durumu:Köy yerleşik alan sınırı içindedir.KDV: Satış bedelinin %8,57'si üzerinden %1 KDV, %91,43'ü üzerinden %10 KDV

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 13:50-Bitiş Tarih ve Saati: 27/02/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 13:50-Bitiş Tarih ve Saati: 27/03/2026 - 13:50

31/01/2026-Satış Memuru-181617