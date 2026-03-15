İ L A N

T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2025/967 Esas

19.08.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı gaipliğine karar verilmesi istenen Bayram BİŞKİ'nin yaşayıp, yaşamadığı, yaşıyor ise nerede olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 25168117292

ADI SOYADI : BAYRAM BİŞKİ

BABA ADI : ALİ

ANA ADI : GÜLNAZ

DOĞUM TARİHİ : 25/04/1980

DOĞUM YERİ : PATNOS

İKAMETGAH ADRESİ : Ovaeymir Mah. 3233 Sk. No: 3İç Kapı No: 1 Efeler/ AYDIN