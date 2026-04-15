T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/967 Esas
19.08.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı gaipliğine karar verilmesi istenen Bayram BİŞKİ'nin yaşayıp, yaşamadığı, yaşıyor ise nerede olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 25168117292
ADI SOYADI : BAYRAM BİŞKİ
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : GÜLNAZ
DOĞUM TARİHİ : 25/04/1980
DOĞUM YERİ : PATNOS
İKAMETGAH ADRESİ : Ovaeymir Mah. 3233 Sk. No: 3İç Kapı No: 1 Efeler/ AYDIN