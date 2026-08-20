Örnek No:55*

T.C.

AYDIN

İCRA DAİRESİ

2024/36703 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/36703 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Efeler İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 2338 Ada, 1 Parsel, 21 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Zeybek Mahallesi Sanayi Altıcaddesi No:25/A Efeler / AYDIN

Dosyada bulunan mevcutr bilirkişi raporuna göre; "Dosya konusu taşınmazın bulunduğu binanın bodrum katında kapalı otopark, ortak kullanım alanları,zemin katında apt. giriş holü ve 4 adet dükkan,normal katlarda, 4. kat çatı ile birlikte dubleks olmak üzere her katta 5 adet ve toplamda 16 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Taşınmaz hali hazırda yapı kullanma İzin Belgesi sonrasında ruhsata göre brüt 144,90 m², net 111,20 m² olan ana taşınmaz alanına bahçe alanı da alanına dahil edilerek binada bulunan diğer bağımsız bölümlerle birlikte anaokulu olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın içerisi, kullanım amacına uygun olarak, idari ofisler, sınıflar, wc+lvb., mutfak, yemek salonu, revir vb. alanlara bölünmüştür. Taşınmazın ıslak alanlar ve mutfak zemin ve duvarları seramik diğer mahal zeminleri epoksi zemin kaplamalıdır. Duvarlar alçı sıvalı ve boyalıdır." denilmiştir.

Arsa Payı : 52/1960

İmar Durumu : Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında gelişme konut alanında yer almakta olup alana ilişkin yapılaşma koşulları; Taks:0,40/Kaks:1,47 ve Yençok:15.00 m şeklindedir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:50

18/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.