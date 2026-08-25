Örnek No:55*

T.C.

AYDIN

İCRA DAİRESİ

2026/618 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/618 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, İSAFAKILAR Mahalle/Köy, DÜZBAHÇE Mevkii, 172 Ada, 1 Parsel,

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre; "Aydın İli, İncirliova İlçesi, İsafakılar Mahallesi, Düzbahçe Mevkii, 172 ada 1 parsel, 8.209,84 m² yüzölçümlü, İncir ve zeytinlik vasıflı taşınmaz üzerinde yapılan tespitte ; üzerinde muhtelif yaşlarda ve mahsuldar İncir ve Zeytin ağacı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz doğudan batıya doğru azalan %10-15 arasında eğimli topografyaya sahip tarımsal arazidir. Taşınmazın etrafı aynı özellikteki taşınmazlarile çevrilidir. Taşınmaz kumlu-tınlı ve parçalı taşlı toprak yapısına sahiptir. Etkili toprak derinliği 100 cm.nin üzerindedir. Sulama imkanı bulunmayan taşınmaz, İsafakılar mahallesi yerleşim alanının güneyinde olup yaklaşık 3600m. mesafede, Eğrek mahallesinin ise kuzeydoğusunda olup yaklaşık 3300m. mesafededir. Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Taşınmaz mahalleye uzak ulaşımı zordur. " denilmiştir.

Adresi : İsafakılar Mah .172 Ada - 1 Parselİncirliova / AYDIN

Yüzölçümü : 8.209,84 m2

İmar Durumu : Söz konusu parsel tarım parseli parseli olduğundan köy yerleşik alan ve imar planı dışındadır.

Kıymeti : 2.052.460,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 13:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, İSAFAKILAR Mahalle/Köy, ZEYTİNALAN Mevkii, 168 Ada, 21 Parsel,

Dosyada Bulunan Mevcut Bilirkişi Raporuna Göre; "Aydın İli, İncirliova İlçesi, İsafakılar Mahallesi, Zeytinalan Mevkii, 168 ada 21 parsel, 32.253,48 m² yüzölçümlü, Zeytinlik vasıflı taşınmaz üzerinde yapılan tespitte ; üzerinde muhtelif yaşlarda ve mahsuldar Zeytin ağacı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz doğudan batıya doğru azalan %35-45 arasında eğimli topografyaya sahip tarımsal arazidir. Taşınmazın etrafı aynı özellikteki taşınmazlarile çevrilidir. Taşınmaz kumlu-tınlı ve parçalı taşlı toprak yapısına sahiptir. Etkili toprak derinliği 100 cm.nin üzerindedir. Sulama imkanı bulunmayan taşınmaz, İsafakılar mahallesi yerleşim alanının güneyinde olup yaklaşık 3600m. mesafede, Eğrek mahallesinin ise kuzeydoğusunda olup yaklaşık 4700m. mesafededir. Taşınmazın kadastral yolu bulunmaktadır. Taşınmaz mahalleye uzak ulaşımı zordur. " denilmiştir.

Adresi : İsafakılar Mah. 168 Ada-21 Parsel İncirliova / AYDIN

Yüzölçümü : 32.253,48 m2

İmar Durumu :Söz konusu parsel tarım parseli parseli olduğundan köy yerleşik alan ve imar planı dışındadır.

Kıymeti : 6.450.696,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:55

21/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.