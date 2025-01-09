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        T.C. AYVALIK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.01.2025 - 00:00
        T.C.
        AYVALIK
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/14 Tereke
        29/11/2024

        İ L A N

        AĞRI ili, DOĞUBEYAZIT ilçesi, YANOBA Mh/köy Cilt no:70, Hane no:36 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1990 doğumlu 25/06/2024 tarihinde vefat eden müteveffa ZEKİ İRİÇ'in mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 29/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02152973