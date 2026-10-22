T.C. AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANİ

AYVALIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/66 EsasKARAR NO : 2026/29



Mahkememizde açılan Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Av. Meriç Ekin Kılıç'ın vekil ile temsil ettiği davacı mirasçılar Sacide Güreli, Yüksel KASIM, Makbule KORAL ve Meral KORAL yönünden davanın USULDEN REDDİNE , 2-Davacılar vekili Av.Kemal Tutkopar'ın vekili olduğu davacılar/davacı mirasçılar Ayşe Korkut,Bahar Ünal,Birgül Ünal,Buket Yılmaz, Cansu Özdemir,Fatma Oltulu,Fatma Özdemir,Fatma Tuğrul,Gülser Pehlevan, Gülümser Ünal,Halil Akgöz,Hanife Şimşir,Hasan Yücel Koral,Hatice Görgül,Hüseyin Özdemir,Hüseyin Ünal,Hüseyin Cahit Özdemir,Libas Kaya,Mustafa Akgöz,Nadir Gündüz, Nazım Ünal,Oktay Gündüz,Osman Çetin,Osman İzcan,Osman Tuğrul,Özgül Gündüz,Perihan Haydar,Sevgi Tuğrul,Şükran Köse,Zarife Kozak,Zeliha Polat,Enis Özdemir ve kendini vekil ile temsil ettirmeyen davayı takip etmeyen tüm davacılar/ davacı mirasçılar yönünden 08/07/2025 tarihi itibariyle dosyanın işlemden kaldırılması ve 09/10/2025 tarihi itibariyle davanın açılmamış sayılmasına,3-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gerekli 732,00 TL karar ilam harcının peşin yatırılan 4.269,40 TL peşin harçtan mahsubu ile kalan 3.537,40 TL nin kararın kesinleşmesi ve talep halinde davacılara iadesine , 4-Davacı taraflarca yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, 5-Davalı tarafça yapılan 500.00 TL yargılama giderinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, 6-Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ye göre taktir ve tespit olunan 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine, 7-Davacılar tarafından yatırılan gider avansından harcanmayan kısmın, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 207/1.maddesi uyarınca kararın kesinleşmesine müteakip yatıran davacılara iadesine,Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı şeklinde verilen karar davalı Okay Gündüz'ün mernis adresinin olmaması, adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 28 ila 31.maddeleri gereğince son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu kararın adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ edilme tarihinden itibaren yasal süre içinde karara karşı istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın adı geçen davalı yönünden kesinleşeceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/09/2026