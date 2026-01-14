T.C.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAT KARŞILIĞI İHALESİ



150 EVLER MAHALLESİ 2100 ADA 1 PARSELDE KAYITLI MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 1598,40M² TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI YAPILACAK OLAN İNŞAATTA PAYIMIZA KARŞILIK, YENİ MAHALLE 1654 ADA 7 PARSELDE ERKEN ÇOCUKLUK ETKİNLİK MERKEZİ, MAHALLE EVİ, TAZİYE EVİ VE AŞEVİ, 150 EVLER MAHALLESİ 1840 ADA 35 PARSELDE ATIK GETİRME MERKEZİ, ALTINOVA MAHALLESİ 323 ADA 116 PARSELDE ASFALT PLENTİ TESİSİ YAPIMI İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU: İlçemiz sınırları içerisinde, Yeni Mahalle 1654 ada 7 parselde Erken Çocukluk Etkinlik Merkezi, Mahalle Evi, Taziye ve Aşevi, 150 Evler Mahallesi 1840 ada 35 parselde Atık Getirme Merkezi, Altınova Mahallesi 323 ada 116 parselde Asfalt Plenti Tesisi yapımına ilave olarak belirlenen bedelin artırımı suretiyle ihale edilmesi işidir.

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR:

MAHALLE ADA/PARSEL

150 EVLER

2100/1 YENİ MAHALLE

1654/7

150 EVLER

1840/35 ALTINOVA

323/116



3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 28/01/2026 tarih Çarşamba günü, saat 10:00’da Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı No:277 adresindeki, Ayvalık Belediye Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4- İHALE KOMİSYONU VE - İHALE YÖNTEMİ VE: Belediye Encümeni - 2886 – 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” -

5- İLANIN ŞEKLİ: Yerel Gazete, Ulusal Gazete, Resmi Gazete, Balıkesir İnternet Haber sitesi, Ulusal İnternet Haber Sitesi, İlan.gov.tr, Kaymakamlık ilan panosu, ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

6- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Ayvalık Belediye Başkanlığı Sakarya Mah. Atatürk Blv. No:277 adresinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, 20.000,00 (yirmibin)TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin kanuni vekillerine verilir.)

7- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : 150 Evler Mahallesi 2100 ada 1 parselde kayıtlı mülkiyeti Ayvalık Belediye Başkanlığına ait 1598,40 m² taşınmaz üzerine kat karşılığı yapılacak olan inşaatta payımıza karşılık, Yeni Mahalle 1654 ada 7 parselde Erken Çocukluk Etkinlik Merkezi, Mahalle Evi, Taziye ve Aşevi, 150 Evler Mahallesi 1840 ada 35 parselde Atık Getirme Merkezi, Altınova Mahallesi 323 ada 116 parselde Asfalt Plenti Tesisi Kat Karşılığı İnşaat İhalesidir. Teklif edilecek nakit bedel en az 1.000.000,00 TL (Bir milyon Türk Lirası)’dir. Artırımlar 100.000,00 T(Yüz bin Türk Lirası) ve katları olarak yapılacaktır. En fazla teklifi veren isteklinin uhdesinde bırakılacaktır. İhale sonucu nakit bedel sözleşmenin imzalanmasını takip eden 30 gün içinde Belediye hesaplarına yatırılacaktır.

8- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : Toplam İnşaat alanına göre, İnşaat Bedeli ve Çevre Düzenlemelere ek olarak Yeni Mahalle 1654 ada 7 parselde Erken Çocukluk Etkinlik Merkezi, Mahalle Evi, Taziye ve Aşevi, 150 Evler Mahallesi 1840 ada 35 parselde Atık Getirme Merkezi, Altınova Mahallesi 323 ada 116 parselde Asfalt Plenti Tesisi maliyeti toplam muhammen bedel olarak alınmış olup buna göre, Muhammen bedel 134.000.000,00 TL (Yüz otuz dört milyon Türk Lirası)’dir. Yapım bedeli bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

Geçici teminat bedeli, muhammen bedel toplamının % 3’ü olan 4.020.000,00 TL (Dört milyon yirmi bin Türk Lirası)’dır.

9- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

İhaleye katılabilmek için, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

Gerçek Kişi Olması Halinde

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için F/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

E.a Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b. Gerçek kişi olması halinde, imza beyannamesi,

Tüzel Kişi Olması Halinde

F.a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin sabıka kaydı, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

Ortak Girişim Olması Halinde

G.a. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait F/a ve E/a bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

b. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/b ve F/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

c. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

d. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,ortakların sabıka kaydı



Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Ortak Girişim ve Şirketler

H. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihale tarihinden en fazla 2 (iki) ay önce alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

İ. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

J. İşe ait şartnamenin 11. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz veya teminat mektubu.

K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Görüldü Belgesi”,

N. Teklif Mektubu şartname ekinde verilecektir.

O. İşe ait şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

R. İsteklilerin mali durum bilgisini gösterir ilgili bankadan alınacak referans mektubu, ihale konusu işin inşaat maliyetinin %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Banka teyit yazılı)

S. İhale tarihi itibari ile geçerli olan yapım işleri benzer iş grupları B üst Yapı Bina İşleri II. Grupta yer alan son on yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait en az toplamda 1500 m² “İş Deneyim Belgesi” veya ilgili kurumdan alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı yada noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisini sunmak.

10-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

11- İsteklilerin ihale ile ilgili istenilen belgeleri 27.01.2026 tarihi Salı günü saat 17:00’e kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine asıllarını veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve ihaleye katılma belgesi alınması zorunludur. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilir. Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekliler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü mektuplada gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İlan olunur.



Mesut ERGİN

Belediye Başkanı