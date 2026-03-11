T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/382Esas

KARAR NO : 2022/737



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Atef ve Ummuyaser oğlu, 23/08/1973 d.lu, MISIR uyruklu,YASER ATEF MOHAMED ABDELSALAM hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile yedi gün içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.10.03.2026