Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.03.2026 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2022/382Esas
        KARAR NO : 2022/737


        5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/11/2022 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli 10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan sanık Atef ve Ummuyaser oğlu, 23/08/1973 d.lu, MISIR uyruklu,YASER ATEF MOHAMED ABDELSALAM hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile yedi gün içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.10.03.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02421269