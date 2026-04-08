T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2025/388Esas

KARAR NO : 2026/71



5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Çetin ve Sibel oğlu 29/05/1998 d.lu BATUHAN YILMAZ hakkında kararverilmiş olup sanığın adresineistinaf başvuru dilekçesinin tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa istinaf dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07.04.2026