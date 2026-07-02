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        T.C. BAKIRKÖY 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:50

        İLAN

        T.C. BAKIRKÖY 10. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/224 Esas
        DAVALI : METİN İNAN Mehmet Akif Mah. 1.Yenice Sok. No:30 D:3 Küçükçekmece/ İSTANBUL(son bilinen adres)


        Davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Davacı vekilinin 19/06/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle; Küçükçekmece İcra Dairesi 2024/28501 Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile takibin kaldığı yerden devamını talep etmiştir.
        Mahkememiz 26/06/2025 tarihli tensip zaptında özetle; taraflar arasındaki dava konusu uyuşmazlık tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği hususlardan olduğundan taraflara sulh ve arabuluculuk hususunda gerekli hazırlıkları yapmaları hususunda ihtarat yapılmasını, tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususların, sulh ve arabuluculuk hususundki beyanlarının tespitine, ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön incelemenin sonunda tahkikat aşamasına geçileceğinin taraflara bildirilmesini şeklinde hüküm kurulduğunu,
        Mahkememiz 02/03/2026 tarihli duruşma tutanağında özetle; Basın İlan Kurumu'na müzekkere yazılarak davalı hakkında ilanen tebligat yapılmasına ve duruşmanın 06/07/2026 günü saat 09:35' a bırakılmasına karar verilmiştir.
        Duruşma Günü: 06/07/2026 günü saat 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02502812