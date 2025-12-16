Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.12.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/25


        DAVALI : HİKMETULLAH AKDAĞ


        Davacı HAYRUNNİSA AKDAĞ tarafından davalı HİKMETULLAH AKDAĞ'a aleyhine açılan Boşanma davasında davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Belirlenen 03.03.2026 günü saat 11.30'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02361317