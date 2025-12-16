T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/25



DAVALI : HİKMETULLAH AKDAĞ



Davacı HAYRUNNİSA AKDAĞ tarafından davalı HİKMETULLAH AKDAĞ'a aleyhine açılan Boşanma davasında davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 03.03.2026 günü saat 11.30'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.