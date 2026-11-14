T.C. BAKIRKÖY 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

BAKIRKÖY 1

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Saim Kadri oğluNuray'danolma11.05.1976doğumlu46753318580 T.C kimlik numaralı TARIK ÖZBEK hakkında; Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/09/2026 tarih 2021/126 esas 2026/409 sayılı kararı ile, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 191/1 maddesi kapsamında hakkında DÜŞME kararı verilmiştir.

İşbu ilan metninin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.11.2026