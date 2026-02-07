Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 08.02.2026 - 00:00
        T.C.
        BAKIRKÖY
        12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/554
        KARAR NO : 2025/628


        Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 11/12/2025 tarih ve 2024/554 Esas-2025/628 Karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nin 158/1-L-son, 168/2, 52/4 ve 58/6 maddeleri gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 230.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, Bilal ve Hacer oğlu, 29/06/1986 İstanbul doğumlu, Sinop-Türkeli-Tacahmet nüfusunda kayıtlı sanık EMRAH ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/02/2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02396714