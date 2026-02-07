T.C. BAKIRKÖY 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

BAKIRKÖY

12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/554

KARAR NO : 2025/628



Nitelikli Dolandırıcılık suçundan mahkememizin 11/12/2025 tarih ve 2024/554 Esas-2025/628 Karar sayılı ilamı ile sanığın TCK'nin 158/1-L-son, 168/2, 52/4 ve 58/6 maddeleri gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS ve 230.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, Bilal ve Hacer oğlu, 29/06/1986 İstanbul doğumlu, Sinop-Türkeli-Tacahmet nüfusunda kayıtlı sanık EMRAH ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/02/2026