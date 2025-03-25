T.C.

BAKIRKÖY

14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/701 Esas



DAVALI :AYŞEGÜL TUNALI - 26/12/1977 dogumlu, Ali İhsan ve Esma kızı, 50680124916 T.C Kimlik nolu



Davacı , AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ile Davalı , AYŞEGÜL TUNALI arasında mahkememizde görülmekte olan Ana Baba Rızası Arama davası nedeniyle;

Davalı Ayşegül Tunalı'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 S.K. 127,129,194,195 ve 324 md. Gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiği davalı AYŞEGÜL TUNALI'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 21/03/2025