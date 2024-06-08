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        T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.06.2024 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/1178 Esas

        Konu: Gaiplik İlanı

        19/04/2024

        İLAN METNİ


        Muş ili, Malazgirt ilçesi, Okçuhan mah/köyü, 62 Cilt, 44 Aile sıra no, 41 sırada nüfusa kayıtlı Abdurrahim ve Zahide evladı 21/05/1979 doğumlu ENGİN BİLDİRİCİ'nin en son 2014 yılında haber alındığını ve bu tarihten itibaren haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilen ENGİN BİLDİRİCİ hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 14.Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/1178 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02045599