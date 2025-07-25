T.C. BAKIRKÖY 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/79 Esas

Konu : İlan metni

04.07.2025

Giresun İli, Çamoluk İlçesi, Kutluca Mahallesi/Köyü, C:57, H:38, Bsn:102'da nüfusa kayıtlı Recep ve Fatime'den olma 17.02.1997 doğumlu 43750194902 T.C kimlik numaralı Mücahid ŞENER'in 12.01.2024 tarihinde PS VALETTA(IMO 9416434) Malta bandıralı gemide kamarot olarak çalışmakta iken kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alınamadığından bahisle gaiplik davası açılmış olmakla; TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca gaipliğe talep edilenMücahid ŞENER hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/79 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri 1. Kezilanen duyurulur.



İLGİLİ KİŞİ : MÜCAHİD ŞENER - 43750194902 Başak Mah. Mevlana Celaleddini Rumi Cad. Toki Çamlıca Konutları Sitesi B16 Blok No:1H İç Kapı No:17 Başakşehir / İSTANBUL

GİRESUN ili, ÇAMOLUK ilçesi, KUTLUCA mah/köy, 57 Cilt, 38 Aile sıra no, 102 sırada nüfusa kayıtlı, RECEP ve FATİME oğlu/kızı, 17/02/1997 dogumlu,