T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2022/506 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/506 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, Karabayır Mevkii, 692 Ada 22 Parsel Sayılı 269,63 M2 Yüz Ölçümlü Ana Taşınmazda 4/100 Arsa Paylı Bodrum Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri : Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 02/09/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mah. 707 Sok. No:3-5, Daire: 1 (İç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 269,63 m² yüzölçümlü, eğimli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Taşınmaz parseli üzerinde bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında yapı mevcut olup, dava konusu taşınmazın bulunduğu bina, 1 bodrum + zemin + 3 normal kat şekilde, inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine göre 1. bodrum, zemin ve normal katların tamamında 3'er adet daire üzerine planlanmış olup toplam 15 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin boyalı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz tesisatlıdır. Asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu binanın girişi mimari projesine göre ve mahallinde zemin kattan sağlandığı tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu 1 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre bodrum katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm antre, 1 oda, salon ve mutfak nişi hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 33 m² yaklaşık brüt 38 m² alanlıdır. Bağımsız bölümün ıslak hacimlerinin döşemeleri seramik kaplama, salon ve odaların yerlerinin laminat parke kaplı olduğu, duvarı saten boyalıdır. Pencereler PVC konstrüksiyon, dış kapısı çelik kapıdır. Mahallinde yapılan incelmelerde salon ve mutfak arasına duvar örülmesi sureti ile salon ile mutfağın ayrı hacimler olarak kullanıldığı tespit edilmiştir" denilmektedir.

İmar Durumu:Esenler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 17.07.2024 tarih 22688074/(2022/506)/15093 sayılı imar durum belgesine göre; İlgi yazıya konu olan "Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi, 692 ada 22 parsel sayılı yer 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında kısmen "Bitişik Nizam 4 Kat Ticaret+ Hizmet+ Konut Alanı"nda kısmen de "Bitişik Nizam 4 Kat Konut Alanı"nda kalmaktadır." denilmiştir. Söz konusu parselin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; Bahse konu Esenler ilçesi Tuna Mahallesi 692 ada 22 parsel sayılı yerin imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; Söz konusu yerin 14.12.2011 tarih ve D/4430 ruhsat no ile yapı ruhsatlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: BEYAN (AT): ....KM ne çevrilmiştir.

BEYAN: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.

BEYAN: Yönetim Planı: 21/02/2012



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 14:00

05/12/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.