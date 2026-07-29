Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2024/24 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Güngören İlçesi Güngören Mahallesi 369 Ada 1 Parselde Kayıtlı 238,03 M2 Yüzölçümlü 19/238 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Mesken Nitelikli 2. Kat 5 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 05/11/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul, Güngören İlçesi, Haznedar Mahallesi, Şevketdağ Caddesinde, tapunun 369 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ve Şevketdağ Caddesinden 59 dış kapı numarası alan 238,03m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 19/238 arsa paylı 2.kat (5) bağımsız bölüm, (3) kapı numaralı meskenin tamamı niteliğindedir. Konu taşınmazın da yer aldığı ana bina, onaylı mimari projesine göre bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil olup, bodrum ve zemin katında iki adet depolu dükkan, normal katlarında ikişer daire olmak üzere 12 bağımsız bölümlüdür.(5) bağımsız bölüm, 3 kapı numaralı daire, ana binanın 2.normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC ve balkon mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan ölçüleri itibariyle 93m2 net, 115m2 brüt alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo- WC duvarları fayans kaplı, banyosundasıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisat ile ana binada asansör mevcuttur.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmektedir

İMAR DURUMU: Güngören Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09.10.2024 tarih, 8099 sayılı imar durum belgesine göre; Güngören İlçesi Haznedar Mahallesi, 369 ada 1 parsel sayılı yer; 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Revizyon İmar Planında, Blok Nizam H:5 kat, Konut alanında kalmakta olup, ön bahçe mesafesi:1,5m. teşekkül istikameti, yan bahçe mesafesi:3m, arka bahçe plan notu şeklinde yapılanma şartlarına haizdir. Meri plan notlarının 27. maddesinin 7. fıkrasının A bendinde; "Üzerinde yapı bulunan ve 18.02.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören R.U.İ. Planı ile irtifası düşürülmüş olan tek parsellerde, mevcut yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda, yeni irtifasını 03.02.1982 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Güngören Uygulama İmar Planı veya mer'i plan öncesi ruhsat ve/veya iskan aldığı plandaki yasal haklarına göre verilecektir." denilmekte olup, bahse konu 369 ada 1 parselin meri plan öncesi irtifası H:6 kattır. 01.01.2013 tarihindeki KDV kanununda yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan yapı ruhsatını sonradan revize etmek suretiyle inşaat kalitesinin yükseltilmesi haline rastlanmamıştır. Dosyasında yapılan incelemede; 22.09.2003 tarih ve 1727 sayı ile, Bodrum kat+ Zemin Kat + 5 Normal katlı 2 adet depolu dükkan, 10 daire için ruhsatlı olduğu tespit edilmiştirdenilmiştir.

Kıymeti : 3.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: “YÖNETİM PLANI: 09/04/2004

ŞERH: İflas Şerhi: KOCAELİ İCRA DAİRESİ nin 19/09/2024 tarih 2019/8 İFLAS sayılı yazısı 20/09/2024 - 16896 yevmiye

(ŞERHLER VE BEYANLAR TAPU KAYDI GİBİDİR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:53

2 NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Bağcılar Mahallesi 1575 Ada 6 Parselde Kayıtlı 298,94 M2 Yüzölçümlü 40/298 Arsa Paylı Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Çatı Piyesli Mesken Nitelikli 3. Kat 9 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 05/11/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre "İstanbul, Bağcılar İlçesi, K. Karabekir Mahallesi, 309.Sokakta, tapunun 1575 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı ve 309.Sokaktan 6 dış kapı numarası alan 298,94m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 40/298 arsa paylı 3.kat (9) bağımsız bölüm numaralı çatı piyesli meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmazın yer aldığı ana bina; bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, onaylı projesine göre katlarında ikişer daireli, 3.katta yer alan daireleri çatı piyesli daire şeklinde, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcuttur. (9) bağımsız bölüm numaralı taşınmaz, ana binanın 3.normal kat ve çatı katında yer almakta olup, taşınmaz mahallinde 3.kat esas daire kısmı ile çatı arası piyesi arasındaki dahili merdivenin iptal edilmesi ve çatı arası piyesine bina ortak merdiveninden giriş teşkil edilmesi suretiyle iki ayrı daire olarak kullanılmaktadır. Bağımsız bölümün 3.kat esas daire kısmı hol, üç oda, salon, mutfak, banyo, WC ve balkon, bina ortak merdiveninden müstakil girişli ve müstakil kullanımlı olan çatı piyesi ise hol, salon, iki oda, mutfak, banyo- WC ve teras mahallerinden ibaret, iki katta toplam 167m2 net kapalı alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo- WC duvarları fayans kaplı, banyosundasıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfakta sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı olup, taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisat ile ana binada asansör mevcuttur.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. ." denilmektedir

İMAR DURUMU: BağcılarBelediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 4117116 sayılı imar durum belgesine göre; Bağcılar İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi, 1575 ada, 6 sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), I-4 (ikiz nizam dört kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanında kalmakta olup, 26.10.2020 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bakırköy İDO- Kirazlı Arası Revize Bağcılar Metro Revize Uygulama İmar Planından etkilenmektedir. Bağcılar İlçesi, Kazımkarabekir Mahallesi 1575 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz için; 15/07/2003 tarih ve 80533 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir denilmiştir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR : YÖNETİM PLANI:31/05/2004

ŞERH : İflas Şerhi: KOCAELİ İCRA DAİRESİ nin 19/09/2024 tarih 2019/8 İFLAS sayılı yazısı 20/09/2024 - 37843 yevmiye

(ŞERHLER VE BEYANLAR TAPU KAYDI GİDİR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 11:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 11:55

3 NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Kocasinan Mahallesi 6583 Parselde Kayıtlı 274,00 M2 Yüzölçümlü 36/291 Arsa Paylı Tarla Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Mobilya Teşhir Galerisi Nitelikli Bodrum Kat 1 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 05/11/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre " İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı (Tapuda: Kocasinan) Mahallesi, Necatibey Sokakta, tapunun 6583 parsel numarasında kayıtlı ve Necatibey Sokaktan 11 dış kapı numarası alan 274,00m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 36/291 arsa paylı bodrum kat (1) bağımsız bölüm numaralı mobilya teşhir galerisinin tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K tarzda, ikiz nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 30 yılı geçkin ömre sahip, onaylı projesine göre bodrum katında bir adet mobilya teşhir galerisi ve dairelere ait kömürlük mahalleri, bina ana girişinin de yer aldığı zemin katında iki dükkan ve bir daire, normal katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın bodrum katında ve yol cephesinden müstakil girişi bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı mobilya teşhir galerisi, onaylı mimari projesine göre 70,55m2 net alana sahiptir. Dükkan zemini karo, duvarları sıvalı ve boyalı, doğrama aksamı demir doğrama olup, taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar ikmal edilmiş durumda, normal soba ısıtmalıdır. Konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.." denilmektedir

İMAR DURUMU: Bahçelievler Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 14.10.2024 tarih, 18503 sayılı imar durum belgesine göre; Bahçelievler İlçesi, Kocasinan (Soğanlı Mahallesi), 6583 parsel sayılı, Necatibey Caddesi 11 nolu yer, 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 6 kat yapılaşma koşullarında "KONUT ALANI" nda kalmaktadır. İmar arşiv sisteminde yapılan tetkikte, söz konusu taşınmaza ait 11.01.1991 tarih ve 12/20 cilt ve sahife nolu ruhsatname bulunmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: YÖNETİM PLANI:13/05/1991

Diğer (Konusu: -FİNANSAL KİRALAMA ŞERHİNİN KALDIRILMASI YÖNÜNDE KESİNLEŞMİŞ MAHKEME KARARI VARDIR ) Tarih: - Sayı: (Başlama Tarih:05/08/2022Bitis Tarih:05/08/2022 - Süre:) 05/08/2022- 30657 yevmiye

6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır. 20/05/2026 - 26705 yevmiye

ŞERH: İflas Şerhi: KOCAELİ İCRA DAİRESİ nin 19/09/2024 tarih 2019/8 İFLAS sayılı yazısı 20/09/2024 - 33097 yevmiye

(ŞERHLER VE BEYANLAR TAPU KAYDI GİBİDİR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 13:50

4 NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: İstanbul İli Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi 2079 Parselde Kayıtlı 44.929,50 M2 Yüzölçümlü 36/44929 Arsa Paylı Kargir İşyeri Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, Büro Nitelikli A Blok 1. Kat 25 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı Satışa Konudur.

ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz; 03/01/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; Bağcılar İlçesi, Yüzyıl (Tapuda: Mahmutbey) Mahallesi, Veysel Karani Caddesi ve Hüseyin Karaarslan Caddeleri arasında, tapunun 2079 parsel numarasında kayıtlı 44.929,50m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti Oto Center Sitesi dahilindeki kayden A Blok, mahallen 2249.Sokak cephesindeki P Blokta, 36/44929 arsa paylı 1.kat (25) bağımsız bölüm, (132) kapı numaralı büronun tamamı niteliğindedir. Oto Center Sitesi dahilinde yer alan 2249.Sokak cepheli konumdaki A Blok, mahallinde P Blok olup, ana bina, bodrum kat+ zemin kat+ asma kat+ 1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Binanın bodrum katı 2250.Sokak yol kotunda ve bu yola cepheli konumda iş yeri, bina ana girişi 2249.Sokak cephesinden sağlanmış durumda, zemin ve asma katı 2249.Sokak cephesinden müstakil girişli iş yeri mahalleri, 1.normal katı ise kat koridoruna cepheli konumlu bürolardan ibaret, toplam 47 bağımsız bölümlüdür. 25 bağımsız bölüm numaralı büro, ana binanın 1.normal katında yer almakta olup, mahallinde 132 kapı numaralıdır. Büro, onaylı mimari projesine göre 28,80m2 net alana sahip, zemini laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, PVC doğramalı, çelik giriş kapılı olup, elektrik tesisatı ile katta müşterek kullanımlı WC- Lavabo mahalleri mevcuttur. Konu taşınmaz halihazır durumu itibariyle bakım ve onarım gerektirecek durumdadır.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret alanında yer almaktadır." denilmektedir

İMAR DURUMU: BağcılarBelediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 4117116 sayılı imar durum belgesine göre; Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, 2079 parsel sayılı taşınmaz; 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında (PİN; UİP-560), bahçe mesafeleri içerisinde maks KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında çekme mesafesi parsel uhdesinde Ağaçlandırılacak Alan olan, Merkezi İş Alanında (MİA-1) kalmakta olup, yola terki ve yoldan satın alması (ihdas) bulunmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: BEYANLAR : YÖNETİM PLANI:30/04/1999

ŞERH: İflas Şerhi: KOCAELİ İCRA DAİRESİ nin 19/09/2024 tarih 2019/8 İFLAS sayılı yazısı 20/09/2024 - 37843 yevmiye

(ŞERHLER VE BEYANLAR TAPU KAYDI GİBİDİR)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:50

09/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.