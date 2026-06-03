T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 19. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2026/31 Esas

KARAR NO : 2026/82



Yukarıda esas ve karar numarası yazılı mahkememizin 02/04/2026 tarihli ilamı ile Sanık Usama İmran hakkında müştekiler Abdullah Muhammed, Adnan Shahzad, Ahmad Ahmad, Ahmad Raza, Alı Muhammed, Ameer Hamza,Asad Ullah, Asım Alı, Bılal Muhammed,Muhammed Gulistan, Naweed Muhammed, Qaızed Ayub, Sadaqat Muhammed, Saım Saım'e yönelik olarak iştirak halinde üzerine atılı silahla kendisini tanınmayacak şekilde gizleyip birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin nitelikli yağma suçundan yapılan yargılama neticesinde TCK'nun 37/1, 149/1-a,b,c,d,h , 62/1 maddelerinin tatbiki suretiyle ayrı ayrı 14 KEZ 10'AR YIL 10'AR AY HAPİS CEZASI ve yine aynı müştekilere yönelik olarak iştirak iradesi altında bir araya toplayıp gitmelerine engel olmak suretiyle aynı suç işleme kararı altında birden çok kişiye karşı üzerlerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan yapılan yargılaması neticesinde TCK'Nun 37/1, 109/3-a,b, 43 ve 62/1 maddelerini tatbiki suretiyle neticeten 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA dair verilen karar ve Sanık Usama İMRAN müdafii Av. Zeynep AK'ın karara karşı temyiz talepli 01/05/2026 tarihli dilekçesi müştekiler ABDULLAH MUHAMMED, ADNAN SHAHZAD, AHMAD AHMAD, AHMAD RAZA, ALI MUHAMMED, AMEER HAMZA,ASAD ULLAH, ASIM ALI, BILAL MUHAMMED,MUHAMMED GULİSTAN, NAWEED MUHAMMED, QAIZED AYUB, SADAQAT MUHAMMED, SAIM SAIM'E tebliğe elverişli adresleri tüm aramalara rağmen bulunamamış ve tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , iki haftalık süre içinde yasal yola başvurmadıkları ve sanık müdafiinin temyiz taleplerine karşı cevap dilekçesi sunmadıkları takdirde bulunduğu haliyle dosyanın temyiz incelemesine gönderileceğihususu ilanen tebliğ olunur.02.06.2026