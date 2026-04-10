T.C.

BAKIRKÖY

20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/683 Esas

03.02.2026

İLAN



"4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen ARİF ve RACİYE'den olma 01/07/1956 tarihli Kumanova doğumlu, 34384772536 TC kimlik numaralı CENGİZ ŞENAY isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur." 03.02.2026