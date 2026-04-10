        T.C. BAKIRKÖY 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Giriş: 11.04.2026 - 00:00
        Sayı: 2025/683 Esas

        03.02.2026

        İLAN


        "4721 sayılı TMK'nın 33. maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesi istenen ARİF ve RACİYE'den olma 01/07/1956 tarihli Kumanova doğumlu, 34384772536 TC kimlik numaralı CENGİZ ŞENAY isimli kişinin kendisinden haber alınamadığı bildirilmekte olup; bu kişi hakkında bilgisi bulunan kişilerin yapılacak ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, adı geçen kişinin ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veya öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin konusuz kalacağı, ilandan sonuç alınamaması halinde ise belirtilen süre sonunda ilgili kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi sonuç doğuracağı hususu ilan olunur." 03.02.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02444925