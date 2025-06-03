T.C. BAKIRKÖY 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2023/152 Esas

KARAR NO : 2024/98



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/02/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdelkader ve Aglel oğlu, 1975 doğumlu, MKIN ELRAHMAN AMIN ABDELKADER ELKHOULY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile tebliğden itibaren7 günlük süre içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025.