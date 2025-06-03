T.C. BAKIRKÖY 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN



DOSYA NO : 2020/168 Esas

KARAR NO : 2024/434



Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2024 tarihli ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilen Amirgul ve Gulzar oğlu, 1988 İRAN doğumlu, SHAHİD MUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile tebliğden itibaren iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025