T.C. BAKIRKÖY 28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/648

Karar No :2026/200



İLAN

KARAR ÖZETİ



Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/648-2026/200 karar sayılı ilamı ile Sanık SADETTİN DOLU hakkında Vergi usul kanununa muhalefetsuçundanberaatine karar verilmiş olup , Sanıktüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin vekararın katılan İstanbul vergi dairesibaşkanlığınca istinaf edildiğinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 15 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13/05/2026