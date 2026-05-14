T.C.

BAKIRKÖY

29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan, Atamyrat ve Ogulnazik oğlu, 1991 TÜRKMENİSTAN doğumlu, Beglımyrat HOJAMYRADOV hakkında, Mahkememizin 26/09/2024 tarih, 2023/435 esas,2024/467 karar sayılı kararı ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 15 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.13/05/2026