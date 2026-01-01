T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2025/21 Esas
KARAR NO : 2025/644
Kadına Karşı Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile 106/1-2.cümle, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HAGB (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Asiye kızı, 05/09/1974 doğumlu, GÜLÜMSER TOPAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış,GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.12.2025