        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02.01.2026 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İLAN


        DOSYA NO : 2025/21 Esas
        KARAR NO : 2025/644


        Kadına Karşı Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile 106/1-2.cümle, 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HAGB (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ali ve Asiye kızı, 05/09/1974 doğumlu, GÜLÜMSER TOPAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış,GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 30.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02374491