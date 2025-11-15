Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.11.2025 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        DOSYA NO : 2016/43 Esas
        KARAR NO : 2025/633


        5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 11/09/2025 tarihli ilamı ile 3/18 maddesi gereğince 20 TL ADLİ PARA, 10 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Abdo ve Fatma kızı, 19/01/1989 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı BELAL MURAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02335773