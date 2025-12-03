T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2024/449 Esas

KARAR NO : 2025/381



Israrlı Takip suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/09/2025 tarihli ilamı ile TCK 123/2-a maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen Ghari ve Freba oğlu, 20/03/2001 doğumlu, İran soy ve uyruklu FARDIN YOUSEFZADEH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000'in üstünde ulusal bir gazete ilegenel internet sitesinde1 gün süre ile İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.12.2025