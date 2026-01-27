T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2024/856 Esas

KARAR NO : 2025/488



Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile 227/2 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Yunus ve Tazegül kızı, 09/01/1988 doğumlu,BİRDEM OKUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üstü ulusal bir gazate ve genel internet sitesinde ( 1 ) gün süre ile İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.01.2026