Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.01.2026 - 00:00
        T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO : 2024/856 Esas
        KARAR NO : 2025/488


        Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/10/2025 tarihli ilamı ile 227/2 maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Yunus ve Tazegül kızı, 09/01/1988 doğumlu,BİRDEM OKUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 üstü ulusal bir gazate ve genel internet sitesinde ( 1 ) gün süre ile İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.01.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02388981