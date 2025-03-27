T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/360

KARAR NO : 2025/155

DAVALI : HAMZA NASSRİ - 9967****788 Yabancı Kimlik numaralı, Mohamad ve Raghdaa oğlu, 22/03/1998 doğumlu,

SON ADRES : Kazım Karabekir Mah. 1045. Sk. No:50/10 Esenler/ İSTANBUL



Davacı , MERVE SAWAS tarafından aleyhinize açılan boşanma davasının yapılan 04/03/2025 tarihli yargılaması sonunda;



Davanın kabulü ile;

996*****992 Yabancı kimlik nolu, Mohamed ve Racaa kızı, 01/01/2003 doğumlu, davacı MERVE SAWAS ile 996*****788 Yabancı kimlik nolu, Mohamad ve Raghdaa oğlu, 22/03/1998 doğumlu davalı HAMZA NASSRİ'nin TMK 166/1-2 md gereğince boşanmalarına,

Tarafların müşterek çocukları 21/01/2023 doğumlu Nur Nassri'nin velayetinin davacıya tevdine,

Velayeti davacıya tevdii edilen müşterek çocuk ile davalı arasında her ayın ikinci ve dördüncü cumartesi saat 10.00-15.00 arası, dini bayramların ikinci günü 10.00-15.00 arası sürekli olmak üzere

KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

Hüküm altına alınan kişisel ilişkiye uyulmaması halinde velayetin değiştirilmesine karar verilebileceği hususnun velayet verilen anneye ihtarına, kişisel ilişki sonucunda çocuğun velayet sahibi anneye tesliminde zorluk çıkartılması halinde kişisel ilişkinin sınırlandırabileceği yada kaldırabileceği hususunun babaya ihtarına,

TMK’nun velayet, vesayet ve miras hükümleri uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer olmadığına, velayet tevdii edilen anneye çocuk adına taşınır yada taşınmaz mal edeme olduğunda mahkemeye bildirmesi hususunda ihtarat yapılmasına (ihtarat yapıldı)

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren davacı için aylık 3.000 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren velayeti davacıya tevdi edilen çocuk için aylık 3.000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin istemlerin reddine,

Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden alınması gerekli B+P harcı toplamı 1.230,8 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT'ye göre hesaplanan 30.000 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Suçüstü ödeneğinden yapılan 9 tebligat gideri 25.612 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Davacı tarafından yapılan 3 tebligat gideri 360 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Adresi tespit edilemeyen davalı HAMZA NASSRİ'ye kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olmakla, adı geçenin iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği davalıya ilanen tebliğ olunur. 24/03/2025