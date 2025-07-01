T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. BAKIRKÖY 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/529 Esas

KARAR NO : 2025/260



Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/04/2025 tarihli ilamı ile 265/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Djumamurad ve Gülendam kızı, 11/04/1986 doğ.lu NASIBA HAYTBAYEVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.06.2025